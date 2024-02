Insegnante accoltellata alla schiena da uno studente: violenza in una scuola di Varese

Un'insegnante è stata accoltellata alla schiena da uno studente all'interno di una scuola di Varese. L'episodio violento si è verificato all'interno dell'istituto professionale Enaip. La docente, identificata con le iniziali S. C., è stata ferita con un coltello a serramanico nell'atrio della scuola, mentre gli studenti stavano entrando a scuola, circa alle 8 del mattino.

Immediatamente soccorsa dai colleghi e dal personale di segreteria, la docente è stata assistita mentre venivano allertati i soccorsi e le forze dell'ordine. Trasportata in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese, la donna è arrivata cosciente, presentando tre ferite alla schiena. E' stata sottoposta a intervento chirurgico, ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Lo studente responsabile dell'aggressione è un minorenne con noti problemi di carattere psico-fisico. Dopo l'atto, il ragazzo si è fermato nei pressi della scuola, conversando con alcuni docenti in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. Successivamente, è stato arrestato dalla squadra volanti della polizia di Stato intervenuta presso l'istituto situato in via Uberti.

La scuola ha immediatamente attivato supporto psicologico per gli studenti e i docenti, affrontando al meglio la difficile situazione. L'istituto ha sottolineato che il ragazzo, autore dell'aggressione, è sempre stato seguito con competenza e professionalità, impegnandosi nel miglioramento delle sue competenze psico-attitudinali. La direzione e il personale esprimono solidarietà alla collega ferita e offrono il loro sostegno al giovane e alla sua famiglia.