Infortunio sul lavoro a Senna Comasco: ferito uomo di 46 anni

L'allarme è stato lanciato oggi 7 ottobre in codice rosso alle 12.50 ma fortunatamente le condizioni del tecnico che è rimasto ferito in un'azienda di Senna Comasco in via Intimano non erano così gravi come stimate in un primo momento. L'uomo, un 46enne, non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni ricevute il tecnico stava montando un macchinario e avrebbe riportato ferite alle mani. I soccorritori della Croce Verde di Fino Mornasco lo hanno trasportato per dei controlli all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Cantù e il personale Ats.

Nella sola provincia di Como ci sono stati molti infortuni e incidenti sul lavoro, alcuni mortali. L'ultima tragedia solo il 4 ottobre quando un operaio è rimasto sepolto in uno scavo. Aveva finito il turno e stava recuperando la pala quando sarebbe stato sommerso dalla terra. Il 22 settembre invece hanno perso la vita due operai a Moltrasio. I sindacati, proprio a causa di questi ultimi tragici avvenimenti, chiedono che venga introdotto il "reato di omicidio sul lavoro".