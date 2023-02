Incidente sul lavoro a Lariofiere, ragazzo di 21 anni schiacciato da un pesante macchinario

Incidente sul lavoro oggi 6 febbraio intorno alle 16 a Lariofiere, in viale Resegone a Erba. Le dinamiche del fatto non sono ancora state ricostruite con esattezza ma da quando appreso un pesante macchinario si sarebbe ribaltato addosso al giovane di 21 anni che stava lavorando per il nuovo allestimento in corso. Il giovane sarebbe rimasto schiacciato sotto un ingente peso e i soccorsi sono partiti in codice rosso. Decollato anche l'elisoccorso da Como Villa Guardia. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale di Varese con l'elicottero. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Ats di Como.