Infortunio sul lavoro in una cava, operaio cade da una piattaforma metallica

È accaduto oggi pomeriggio 16 giugno a Cislago (Gorla Minore), in provincia di Varese ma sulla sp21 al confine con Mozzate (Como) in una cava. Un uomo mentre lavorava è caduto da una discreta altezza riportando ferite. Erano circa le 16.45 e i sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Como per soccorerlo sulla piattaforma metallica dove è precipitato. L'uomo è stato poi lasciato alle cure del personale del 118 e portato in ospedale. Si attendonoa ggiornamneti dagli organi competenti.