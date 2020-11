Alzate Brianza, cade da una cisterna: grave operaio

Grave infortunio sul lavoro ad Alzate Brianza. Poco dopo le ore 10.30 del 23 novembre 2020 un operaio è stato suo malgrado protagonista di una brutta caduta. L'uomo si trovava in cima a una cisterna sull'area di pertinenza della ditta Molina Lario, in via Platani, quando per motivi ancora da chiarire è caduto. Un volo di circa 5 metri che gli è costato gravissime ferite e lesioni. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Circolo di Varese con l'elicottero del 118 di Milano.