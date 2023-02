Si scontrano con la testa durante la partita: in ospedale giocatore della Bellagina

E' stato uno scontro violento che ha fatto temere il peggio, quello che ha visto protagonisti due giocatori avversari durante la partita che si è svolta oggi, 26 febbraio 2023, a Grosio (in provincia di Sondrio). Ad avere la peggio è stato un giocatore 22enne della Bellagina.

Il giornale online SondrioToday riferisce che si è trattato di uno "scontro aereo". I due giocatori si sono scontrati testa contro testa durante un salto per arrivare al pallone. Il ragazzo della squadra lariana ha rimediato la rottura del labbro oltre che un forte trauma cranico. Non ha mai perso conoscenza ma i soccorsi sono sopraggiunti in codice rosso visto che le sue condizioni sono apparse subito serie. Successivamente un'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale di Sondalo in codice giallo (media gravità) dove è stato ricoverato per accertamenti e per le medicazioni del caso.

La partita era valida per il girone C del campionato di Prima categoria. Si è conclusa con 4 reti a 2 per i bellagini.