Infortunio in un cantiere di Como: giovane operaio soccorso sull'impalcatura

Un operaio di 27 anni è stato protagonista di un brutto infortunio sul lavoro mentre lavorava in un cantiere edile di via Giuseppe Ferrari a Como intorno alle ore 10 del 1 febbraio 2021. L'uomo è caduto sull'impalcatura che avvolge un edificio dove sono in corso alcuni lavori. Vista l'apparente gravità dell'infortunio i soccorritori hanno dovuto raggiungere il ferito a parecchi metri di altezza sul ponteggio. Gli uomini del 118 lo hanno raggiunto e soccorso sul posto ma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che con 'autoscala hanno portato a terra l'uomo nella barella di salvataggio. L'uomo è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non è in pericolo di vita.