Ragazzina di 13 anni cade su un palo in un cantiere di via Cardina e resta infilzata: grave

Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita in modo molto grave dopo una caduta da un ponteggio avvenuta all'interno di un cantiere fermo di via Cardina a Como. La ragazzina è rimasta infilzata da un paletto. E' successo intorno alle 13 del 2 febbraio 2021. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Dalle prime informazioni sembra che la ragazzina fosse scomparsa da casa nella mattina. Non sono stati ancora resi noti i detagli dell'accaduto e chi abbia lanciato l'allarme. Sul posto sono accorse le volanti della polizia della Questura di Como, i vigili del fuoco, un'ambulanza e un'automedica, ma vista la gravità della ferita la 13enne è stata trasportata al pronto soccorso in elicottero. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un gesto dettato dalla disperazione.