Cade da un muretto e si ferisce: recuperato dall'elisoccorso in zona boschiva tra Como e Brunate

Un uomo di 54 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto nella zona verde tra Como e Brunate, in località Garzola. I vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti per raggiungere l'uomo via terra, risalendo il sentiero che conduce all'eremo di San Donato. Le condizioni dell'uomo e la difficoltà nel soccorrerlo a causa del luogo impervio hanno reso necessario allertare l'elicottero del 118. L'elisoccorso è intervenuto per recuperare l'uomo e trasportarlo all'ospedale. le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita ma sarebbero, comunque, serie.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.