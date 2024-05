Infermiera aggredita e picchiata da un uomo: cosa è successo all'ospedale Valduce

Grave episodio di violenza ieri, 16 maggio 2024, all'ospedale Valduce di Como. La vittima è stata una operatrice sanitaria aggredita da un 35enne pakistano. . L'uomo, regolare sul territorio ma con un passato segnato da diversi reati, verso le 9 del mattino ha aggredito senza motivo un'infermiera in servizio, causandole lesioni agli arti e al volto nonostante il tentativo di soccorso di altri colleghi presenti.

L'intervento dei poliziotti è stato rapido, ma l'uomo si è mostrato estremamente aggressivo anche con loro, reagendo con calci e pugni. È stato necessario l'uso della forza per bloccarlo e trasportarlo in questura, dove ha continuato a mostrare un atteggiamento violento e non collaborativo. Una volta riportato alla calma, è emerso che il 35enne aveva fornito varie identità false nel corso del tempo. Sulla base dei suoi precedenti di polizia, è stato arrestato e interrogato dal pm di turno presso la Procura della repubblica di Como.