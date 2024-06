Incidenti nella notte Comasca: elisoccorso in volo a Lezzeno e codice rosso a San Bartolomeo

La notte del 118 nel Comasco tra venerdì 28 e sabato 29 giugno è stata piuttosto tranquilla per quanto riguarda le uscite per andare in aiuto di chi ha bevuto troppo e le risse, ma ci sono stati comunque alcuni incidenti, di cui due piuttosto gravi.

Alle 20.27 a Como uscita dell'ambulanza per trasportare in ospedale un 49enne per intossicazione etilica. Da viale Vittorio Veneto è stato potato al Valduce.

Alle 21.07 a Lezzeno il primo grave incidente. I soccorsi sono scattati per un incidente tra auto e moto, sulla strada provinciale sp583. Intervenuto anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Il centauro 23enne non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato al Sant'Anna.

Alle 23 circa a Brienno ancora uno scontro auto moto sul Lungolago Guido Delmati. Sul posto Croce Rossa, auto medica e carabinieri. Ferita una ragazza di 18 anni che è stata portata al Sant'Anna.

A Solbiate dopo la mezzanotte, un'auto a causa di un incidente è finita contro un ostacolo. Due i feriti in codice giallo portati uno all'ospedale di Varese uno all'ospedale del Ponte della Valsolda.

All'1 circa l'incidente più grave, in codice rosso, a San Bartolomeo Val Cavargna in via Panoramica. Un'auto è uscita fuori strada ribaltandosi: grande preoccupazione per il giovane di 27 anni alla guida che è stato portato all'ospedale di Gravedona dalla Croce Azzurra. Non sarebbe in pericolo di vita. Infine poco prima dell'alba alle 5.44 sulla Regina scontro tra due auto a Tremezzina. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri di Menaggio. Feriti un 19enne e una persona di 47 anni.