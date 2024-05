In due mesi 110 incidenti: le strade più pericolose di Como

Il bilancio dell'attività della polizia locale di Como dei mesi di marzo e aprile descrive una situazione di pericolosità delle strade cittadine meritevole di attenzione e di provvedimenti per migliorare la sicurezza. Basta dire che negli ultimi due mesi gli incidenti sono stati 110 e che hanno visto 97 persone ferite (su 289 persone coinvolte) e un morto.

La triste classifica

Nella triste classifica delle strade più pericolose in testa c'è via Varesina sulla quale nel bimestre di riferimento si sono verificati 9 incidenti. Seguono via Bellinzona con 8 incidenti e, a parimerito, via Canturina e via Napoleona con 6 incidenti.

I veicoli più coinvolti

Tra i veicoli maggiormente coinvolti ci sono, ovviamente, le automobili che sono state 152. Le moto e i motorini sono stati 28, mentre i monopattini 8. Gli incidenti in cui sono rimasti coinvolti ciclisti sono 9, mentre gli investimenti di pedoni sono stati 8.