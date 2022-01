È Dante Brambilla l'uomo che ha perso la vita nello schianto contro il treno

Si chiama Dante Brambilla il 57enne che oggi sabato 22 gennaio ha perso la vita nel tragico incidente a Erba. L'uomo è molto conosciuto a Merone, la sua città, dove gestiva insieme al fratello la trattoria Volta, un luogo conviviale molto apprezzato e frequentato.

Questa mattina intorno alle 9 Dante Brambilla era alla guida della sua auto, una Fiat Bravo quando per cause e dinamiche ancora da stabilire è andato a schiantarsi contro un treno in transito sfondando le barriere di protezione. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e il 57enne è morto sul posto.

Attualmente non si esclude alcuna ipotesi, potrebbe aver avuto un malore o essere stato "accecato" da un raggio di sole che potrebbe avergli fatto perdere il controllo del veicolo. Sul posto una testimone, una ragazza di 24 anni, dopo aver visto la scena ha avuto un malore. Si attendono le ricostruzioni ufficiali del fatto.