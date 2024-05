Violento scontro all'alba tra auto sulla Briantea: due persone in ospedale

L'incidente è avvenuto questa mattina 30 maggio nel territorio comunale di Lambrugo sulla statale ex Briantea (Ss342). Poco prima delle 5 due auto si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù, oltre che i soccorsi del 118 con due ambulanze e l'auto medica. Fortunatamente dopo un primo controllo da parte del personale intervenuto, i due feriti, un uomo di 27 e uno di 59 anni, sono stati portati in ospedale (uno a Cantù e uno a Erba) in codice verde e quindi le ferite riportate non sarebbero gravi. Si indaga sulle dinamiche.