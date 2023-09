Incidente a Villa Guardia: soccorsa ragazza di 24 anni

Una ragazza di 24 anni è stata soccorsa nella serata del 21 settembre 2023 lungo via Varesina a Villa Guardia. La donna è rimasta coinvolta in un incidente che inizialmente è apparso molto grave, tanto è vero che i mezzi di soccorso sono intervenuti in codice rosso. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. La giovane è stata portata all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove le sue condizioni sono state giudicate buone. Illeso il conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente.