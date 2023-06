Schianto all'incrocio contro un furgone: bruttissimo incidente per un vigile di Como

Un vigile di Como di 33 anni è rimasto ferito in modo piuttosto serio dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto avvenuto all'incrocio tra viale Giulio Cesare e via Milano. Dalle prime indiscrezioni apprese sul luogo dell'incidente sembra che l'agente di polizia locale stesse intervenendo a sirene spiegate per recarsi in zona tra i Portici Plinio e piazza Gobetti, dove era in corso una furibonda lite tra due ragazzi. Nella fase di attraversamento dell'incrocio il vigile è in moto e un furgone che sembra sopraggiungesse da via Grandi, si sono scontrati. L'agente è caduto rovinosamente a terra. L'impatto deve essere stato piuttosto violent0o a giudicare dai danni subiti dal furgone. Ad ogni modo il ferito era cosciente al momento in cui l'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo lo ha trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.