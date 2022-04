Variante della Tremezzina, incidente a Colonno: 9 persone coinvolte. Spavento per due bimbi piccoli

È successo ieri domenica 17 aprile intorno alle sei del pomeriggio. Due macchine, con a bordo in totale 9 persone, si sono scontrate. Sono rimasti feriti: una bimba di un anno, un bambino di tre, un uomo di 33 anni, due di 59 e uno di 69 anni. E ancora tre donne di 27, 36 e 70 anni. Sul posto sono prontamente arrivati i soccorsi con le ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e San Fedele e un'auto medica. Nessuno sembrerebbe essere ferito in maniera grave. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona, altri in codice verde, per dei controlli, a Menaggio. Lo scontro è avvenuto nei pressi della variante. Oggi bollino rosso per i rientri dopo il lungo ponte di Pasqua.