Valmorea, scontro tra auto, una finisce fuori strada: due feriti

È accaduto in via Monte Rosa oggi, 24 ottobre a Valmorea, intorno alle 18. Due auto si sono scontrate e due persone, un uomo di 22 anni e una donna di 45 sono rimasti feriti. Entrambi sono stati portati al Sant'Anna (uno codice giallo) con due ambulanze. Giunto sul posto anche l'elisoccorso che poi non è stato utilizzato. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile e i carabinieri, per cercare di ricostruire le dinamiche dell'incidente.

