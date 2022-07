Valbrona, incidente alle tre di notte con l'auto: gravissimo 50enne

Un altro incidente gravissimo questa notte intorno alle 3 a Valbrona sulla Provinciale 46 (via Milano). Per motivi e dinamiche ancora da stabilire e al vaglio delle forze dell'ordine un'auto è andata fuori strada e si è schiantata contro il guard rail. L'uomo alla guida, un 50enne residente in zona, ha riportato ferite gravissime ed è stato portato in codice rosso dall'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese dove è arrivato intorno alle 4.17, dopo essere stato stabilizzato sul posto dai soccorritori. L'uomo si trova ora in rianimazione. Si occuperanno di ricostruire i fatti i carabinieri di Bellagio. Al momento non risultano coinvolte altri mezzi.