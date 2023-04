Tragedia a Limido, scontro tra auto e monopattino: morto un trentenne

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 30 anni che questa mattina alle 5.48 alla guida del suo monopattino si è scontrato con un'auto a Limido Comasco, in via Roma, all'altezza del civico 46. Per quanto è stato possibile apprendere fino ad ora il giovane sul monopattino sarebbe caduto, riportando ferite gravissime. Sul posto in codice rosso l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia e due ambulanze del 118. Presenti anche i carabinieri di Cantù. Non sono ancora note le dinamiche del grave incidente. Il ferito, un 30enne di Lurago Marinone, è stato portato in condizioni disperate all'ospedale di Tradate dove è morto poche ore dopo.