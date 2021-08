Tragedia a Brienno, morto un altro motociclista sulla Regina

L'incidente è avvenuto oggi, 6 agosto sulla Regina all'altezza di Brienno intorno alle 17,45, ora in cui sono stati chiamati i soccorsi. Dopo l'incidente di ieri a Laglio (dove la vittima è sempre un centauro) anche oggi una persona di 30 anni ha perso la vita. Dalle primissime informazioni, in attesa delle ricostruzioni ufficiali, sembrerebbe che non sia stato coinvolto nessun altro veicolo e il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo (per cause e con dinamiche ancora tutte da stabilire) andando a sbattere conto un muretto. Sarebbe morto praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto autoambulanza, automedica, carabinieri di Como e vigili del fuoco.