Forte pioggia, strade allagate e un incidente in via Bixio: ancora traffico infernale a Como

Furgone ribaltato in via Nino Bixio a Como. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17.30 del 3 maggio. Le operazioni di soccorso hanno reso necessario chiudere la strada prima completamente poi a senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada. Gravi i disagi al traffico con code in entrambe le direzioni. Alle conseguenze dell'incidente si è agfgiunto il maltempo con una forte pioggia che ha cominciato a cadere proprio nel tardo pomeriggio. Diverse le strade allagate.

