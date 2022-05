Torno, incidente tra auto e moto: ferito anche un bimbo di 7 anni

Stamattina 9 maggio intorno alle 8 uno scontro tra un'auto e una moro a Torno in via Roma ha visto coinvolto tra i feriti anche un bimbo di soli 7 anni. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente dove i feriti sarebbero due, uno dei quali è già stato trasportato in codice rosso e quindi con ferite gravi all'ospedale Sant'Anna di Como, ma non si sa ancora se si tratta del bambino o dell'altra persona che dalla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) risulta ferita e di cui non si conoscono dettagli.

Sul posto oltre all'ambulanza della Croce Rossa e all'automedica anche i vigili del Fuoco di Como (intervenuti per recuperare la moto) e i carabinieri che dovranno ricostruire l'accaduto. Si attendono informazioni e aggiornamenti da parte degli organi competenti.