Tir contro il guard rail: chiusa l'uscita dell'autostrada a Fino Mornasco

Incidente all'uscita dell'autostrada in direzione Como a Fino Mornasco nella tarda mattina del 1° ottobre 2021: un tir si è schiantato contro il guard rail. Nell'urto il mezzo pesante ha rotto il serbatoio dal quale è fuoriuscito il carburante che si è sparso sul manto stradale. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco e la rimozione del veicolo, l'uscita di Fino Mornasco è stata chiusa per alcune ore con inevitabili disagi per gli automobilisti costretti a uscire Grandate.