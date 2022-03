Un mezzo pesante è uscito di strada questa mattina intorno alle 10 in via Valassina a Lurago d'Erba. Sul luogo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Como per soccorrere il Tir che nel sinistro ha rotto il serbatoio d'aria. In loco ci sono due squadre e un autogru che stanno completando il recupero e la messa in sicurezza della strada. Non si segnalano feriti.