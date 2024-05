È in terapia intensiva al San Gerardo il 16enne dopo l'incidente in moto a Olgiate

Il giovane M.S. classe 2007 resta in terapia intensiva al San Gerardo di Monza dopo il terribile incidente di ieri 8 maggio a Olgiate Comasco. Le ferite riportate sono gravi, si tratta di un trauma cranico, al volto e al torace. Il giovane si sarebbe scontrato con l'auto che viaggiava nella sua stessa direzione, verso Lurate in prossimità di una svolta. Il giovane è stato trasportato nell'ospedale brianzolo dall'elicottero decollato da Como Villa Guardia e per ora i medici non si sbilanciano e resta in intensiva e prognosi riservata. Indagano i carabinieri sulla dinamica del sinistro.