Tavernerio, scontro tra moto sulla Briantea: due feriti

È accaduto intorno alle 14.20 di oggi, sabato 17 luglio sulla Briantea, a Tavernerio. Secondo le primissime informazioni ed immagini, nell'incidente sarebbero coinvolte due moto. Sono due i motociclisti feriti un uomo di 46 anni e uno di 52. I soccorsi sono in corso e l'ambulanza è uscita in codice giallo quindi le ferite riportate potrebbereo essere serie ma non da mettere in pericolo la vita dei due feriti. Sul posto anche i carabinieri di Como per ricostruire la dinamice dello scontro.

Anche oggi sono molti gli incidenti segnalati che vedono coinvolte moto o biciclette. Attendiamo aggiornamenti in merito.