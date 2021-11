Tavernerio, incidente sulla Statale: coinvolte due auto e un furgone. 4 feriti

Un incidente dalle dinamiche ancora tutte da stabilire è avvenuto stamattina a Tavernerio, poco prima di mezzogiorno. Coinvolte nello scontro due auto e un furgone. Sono quattro i feriti di cui si stanno occupando i soccorritori del 118 ma ancora non si sa se le lesioni riportate siano gravi o meno. Per il recupero dei feriti e per le operazioni di sgombero della SS342 (dove è avvenuto il sinistro) è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio. Si attendono aggiornamenti.