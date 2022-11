Investita una donna sulla Statale a Tavernerio: è grave. Elisoccorso in codice rosso

Sono ancora pochissime le informazioni ricevute. L'incidente è avvenuto poco fa, alle 19.47 circa a Tavenrerio, sulla Briantea all'altezza del civico 16. Una donna di 44 anni sarebbe stata travolta e investita da un'auto. È stato l'uomo alla guida a chiamare i soccorsi.

Le sue condizioni sembrerebbero molto gravi. Areu (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza) ha segnalato l'evento come codice rosso e l'elisoccorso si è alzato in volo da Como Villa Guardia. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medica. I carabinieri di Como dovranno ricostruire le dinamiche del tragico incidente. In aggiornamento.