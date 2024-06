Tamponamento in via Canturina: spavento per due bambine

Un incidente avvenuto intorno alle ore 11.30 dell'8 giugno 2024 in via Canturina a Como ha suscitato mota apprensione e preoccupazione da parte delle persone che hanno assistito al sinistro. Infatti, a bordo di una delle due vetture coinvolte c'erano due bambine di 3 e 5 anni. Secondo una prima sommaria ricostruzione sembra che si sia trattato di un tamponamento. SUl posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e una pattuglia della polizia di Stato. Ai vigili spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica. Le bambine che viaggiavano a bordo di una delle due macchine sono state soccorse da un'ambulanza della Croce Rossa. Quello che inizialmente era un codice giallo (con cui sono stati allertati i soccorsi) è diventato presto un codice verde. Insomma, nessuna grave conseguenza per le piccole.