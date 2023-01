Tamponamento a Olgiate Comasco: code sulla Varesina

Tamponamento a Olgiate Comasco intorno alle ore 7.40. Due auto si sono tamponate mentre viaggiavano lungo via Varesina. A bordo c'erano due giovani donne rispettivamente di 23 e 28 anni. Sono state entrambe soccorse da un'ambulanza del Sos di Olgiate intervenuta in codice giallo. In realtà nessuna delle due ha riportato ferite o lesioni preoccupanti, anzi, sono uscite entrambe dall'abitacolo pressoché illese. Tuttavia, nonostante la modesta gravità, l'incidente ha causato qualche disagio alla viabilità con ralentamenti e code nell'ora di punta.