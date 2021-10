Tamponamento a catena a Bregnano: coinvolta anche un'auto a gpl

Incidente a catena in via Carcano a Bregnano intorno alle ore 18.30 del 28 ottobre 2021. Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Due delle persone a bordo delle auto - una donna di 65 anni e un uomo di 54 - sono rimasti feriti. Iniziamente si è temuto il peggio, tanto è vero che i soccorsi sono giunti sul posto in codice rosso.

L'ambulanza si è poi dirtetta all'ospedale in codice giallo. SUl posto oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e per accertarsi che non vi fossero rischi poiché una delle auto coinvolte era alimentata con gpl