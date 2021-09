Grandate, scooter si scontra con un'auto sulla statale dei Giovi: un ferito

È accaduto oggi, 6 settembre intorno alle 15.50 sulla Statale dei Giovi in località Prato Pagano (comune di Grandate) lo scontro tra un'auto e uno scooter. Sono intervenuti prontamente sul posto i vigili del fuoco di Como, un'ambulanza della Croce Azzurra e i carabinieri di Cantu'. Da stabilire le dinamiche dell'incidente. Si segnala un ferito, un uomo di 35 anni che era in sella allo scooter ma non sembrerebbe in grave pericolo.