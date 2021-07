Tragedia sfiorata sulla statale 36: pullman va a fuoco. A bordo 25 ragazzini di Lipomo

Strage sfiorata nella mattinata di oggi, martedì 13 luglio sulla Strada Statale 36. Mentre si trovava all'interno della galleria Fiumelatte, nel territorio comunale di Varenna, un pullman diretto verso Livigno per un campo estivo ha preso improvvisamente fuoco: erano circa le 9.45. L'autista si è accorto che qualcosa non andava: è riuscito a fermarsi e a far scendere i ragazzini in viaggio con lui. Tutti i giovani arrivavano dall'oratorio di Lipomo (Como), e sono stati messi al sicuro prima che le fiamme avvolgessero il mezzo.

25 ragazzini a bordo: tutti salvi

Fortunatamente nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta in maniera preoccupante a causa dell'incendio: il mezzo andato in fiamme trasportava 25 ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni e l'autista: diversamente da quanto emerso inizialmente, però, tre ragazze di 14 anni, due di 15 anni, un ragazzo di 15 anni e uno di 16 anni sono stati ricoverati in codice verde all'ospedale Manzoni di Lecco per disturbi legati all'inalazione di fumo.

Sul posto sono fatte giungere le squadre dei volontari del Soccorso Bellanese, del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, un'automedica, un'autoambulanza e l'elicottero fatto decollare dalla base del Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale.

Colpa di un pneumatico?

Sul posto, allertate da una chiamata al 112, si sono portate ben cinque squadre del Comando Provinciale di Lecco dei Vigili del Fuoco, giunta dalle centrale di piazza Bione e dal Distaccamento Volontari di Bellano, che hanno portato a termine lo spegnimento del mezzo e l'hanno trasferito in una zona sicura.

«Grazie all'addestramento e alle attrezzature i vigili del fuoco sono riusciti a estinguere l'incendio in sicurezza nonostante le condizioni proibitive di un incendio in galleria con calore intensissimo e fumo», spiegano fonti dei pompieri. Per le operazione di soccorso tecnico urgente sono stati mobilitati 20 vigili del fuoco. «Probabilmente si è verificato lo scoppio di uno pneumatico e da lì è divampato l'incendio che ha avvolto completamente il mezzo. Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza», ha fatto sapere all'Adnkronos uno dei vigili del fuoco intervenuti.