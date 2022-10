Statale 36, un'altra tragedia nella notte: morto investito un uomo di 31 anni

Dopo il terribile incidente di ieri 19 ottobre 2022 che ha visto la morte di due donne, la statale 36 è di nuovo protagonista di un incidente mortale. Le notizie giunte sono ancora generiche e frammentarie. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) poco dopo la mezzanotte di oggi 20 ottobre un uomo di 31 anni sarebbe stato investito proprio sulla Statale 36, colpito da un mezzo in transito. Si trovava nella zona industriale di Bosisio Parini, lungo la carreggiata Sud.

Troppo gravi le lesioni

La chiamata al numero unico per le emergenze, 112, è scattata poco dopo la mezzanotte: sul posto si sono portati i mezzi di soccorso, l'ambulanza della Croce verde di Bosisio e un'automedica, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni e i traumi riportati nell'investimento.

Sul posto anche la polizia. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e il motivo per cui il 31enne si trovasse a bordo strada nel cuore della notte.