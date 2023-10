Statale 36, incidente in direzione laghi: chiusa mezza strada

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 11.30, come riportano i colleghi di LeccoToday, è stato segnalato un sinistro stradale avvenuto all'interno del territorio comunale di Molteno, proprio in prossimità dell'uscita che, in direzione sud, permette di raggiungere la località brianzola (tratto di strada compreso tra l'uscita SS342 Briantea Como-Bergamo e quella SP639 Como Erba)

Sul posto è stato inviato il personale di Anas insieme alla Polstrada ed è stata temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso; inevitabile la formazione di lunghe code per chi viaggia verso quelle zone.