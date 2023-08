Incidente sulla Statale 36: travolto un pedone

Terribile incidente oggi 1° agosto sulla Statale 36 in direzione Milano, poco dopo l'uscita di Arosio, tra Carate e Seregno. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'incidente è segnalato come codice rosso. Sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso del 118 di Como. Il fatto, avvenuto intorno alle 13.30, ha causato grossi disagi alla viabilità in direzione di Milano. Dalle prime informazioni apprese si sarebbe trattato di un investimento. Gravissimo il pedone che è stato trasferito in volo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sono in tutto quattro le persone coinvolte: due uomini di 28 e di 38 anni, una donna di 29 anni e una quarta persona della quale non si hanno ancora informazioni. Sul posto anche gli agenti della Polstrada di Lecco e di Milano ai quali spetterà ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni, come riportato dai colleghi di MonzaToday, il ferito più grave ha riportato un trauma cranico, del torace, del bacino e di un arto inferiore. Meno gravi le condizioni degli altri 3 feriti.