Statale 36, incidente in galleria: auto ribaltata. Gravi due giovani

Un altro grave incidente sulla Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Un'auto intorno alle 18.17 di oggi 20 settembre si è ribaltata in galleria Somana all’altezza del km 62,500, a Mandello del Lario. La strada è stata chiusa al traffico in direzione Milano per permettere i soccorsi. L'incidente è stato segnalato su Areu (Aganzia regionale emergenze urgenze) in codice rosso, massima gravità. Tra le persone coinvolte un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 19, ma non sono ancora state stabilite le dinamiche dell'incidente. Sul posto gli agenti della polstrada, i vigili del fuoco di Lecco, due ambulanze del soccorso Bellanese, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia.

Articolo in aggiornamento.