Tragedia sulla Statale 36, camion si ribalta e si schianta contro il muro: morto l'autista

Una nuova tragedia sulla Statale 36 ella mattinata di oggi, lunedì 12 giugno. Un camion, con dinamiche ancora da stabilire, si è ribaltato. Il conducente, un 60enne, è purtroppo deceduto. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto.

Ancora non è stata chiarita la causa dell'incidente (forse un malfunzionamento), ma dalle prime ricostruzioni è probabile che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo, finito contro il muraglione a lato della carreggiata. Nell'urto, reso ancora più violento dalla velocità acquisita in discesa, il camion ha perso il materiale trasportato, che si è poi riversato sulla strada.

Sul posto, poco prima delle 11, si sono portate subito le forze di soccorso: ambulanze della Croce San Nicolò e automedica, polizia stradale di Lecco e vigili del fuoco di Como in aiuto ai colleghi lecchesi. Purtroppo per l'autista non c'è stato niente da fare: è deceduto nell'impatto.

Chiuse entrambe le direzioni

A causa dell'incidente del mezzo pesante è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la Strada Statale 36 raccordo Lecco-Valsassina nei pressi del km 4,300 (poco distante dalla galleria Poggi 1).

La chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica del sinistro. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas, in appoggio alle forze dell'ordine, per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria, ovvero il vecchio tracciato della Lecco-Ballabio.