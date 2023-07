Statale 36 da bollino nero, due gravi incidenti: scontro tra auto e veicolo in fiamme

La Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è una delle strade maggiormente trafficate soprattutto nel fine settimana. Lo scorso venerdì è stata percorsa da oltre 80mila veicoli. Questo per la sua importanza strategica, ovvero è il collegamento tra l'interland milanese fino al confine svizzero in corrispondenza del passo dello Spluga.

Il primo incidente oggi 14 luglio è stato all'alba, poco prima delle 6. Due autovetture si sono scontrate dopo uscita Bergamo-Lecco (che è quella che subentra nel Comasco verso Inverigo) e prima di Costa Masnaga, in direzione Lecco, e sono rimaste coinvolte tre persone di 44, 46 e 57 anni: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loco una squadra dei volontari della Croce Rossa di Casatenovo, che hanno dovuto operare a lungo. I feriti sono stati trasportati presso l'ospedale Fatebenefratelli di Erba (Como) poco dopo le 7 e, come si può intuire, anche il traffico veicolare ha risentito dell'incidente.

Il secondo incidente

Nuovo incidente oggi pomeriggio intorno alle 14. Paura per un'auto che ha preso fuoco all'ingresso del terzo Ponte di Lecco da Pescate, lungo la Statale 36. Immediato l'arrivo sul posto dei pompieri del comando di Lecco per spegnere il rogo.

L'accesso alla SS36 dalla rampa di Pescate (per Lecco, direzione nord) è stata provvisoriamente chiusa per permettere le operazioni di spegnimento del veicolo e di messa in sicurezza. Stando alle prime informazioni a disposizione, non si registrerebbero persone ferite. L'incendio ha causato lunghi disagi e incolonnamenti all'ingresso a Lecco nel primo pomeriggio.

Si prevedono lunghe code per tutto il fine settimana per le prime partenze da bollino nero.

(Le foto si riferiscono all'incidente di questo pomeriggio al terzo Ponte di Lecco).