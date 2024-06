Ecco perché la Statale 36 in direzione laghi è stata bloccata e rallentata per ore

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza è intervenuta ieri 29 giugno intorno alle 18.30 sulla Statale 36 all’altezza del km 10,500 in direzione della Svizzera per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura che si è ribalta sulla carreggiata. Come segnalato anche da Anas il traffico è stato a lungo bloccato in direzione del confine con la Svizzera. Sul posto sono presenti anche le squadre Anas, il 118 e la polstrada per gli accertamenti della dinamica, la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Fortunatamente non sono gravi le ferite riportate dal 26enne che era alla guida.