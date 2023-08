Statale 36, ancora un grave incidente: auto sbatte contro il guardrail

Ancora un grave incidente oggi 3 agosto sulla Statale 36 in direzione laghi altezza Giussano-Arosio. Il sinistro, segnalato inizialmente come codice rosso da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è avvenuto intorno alle 13.15. Un uomo, classe 48, alla guida di una Ford Focus per motivi ancora da stabilire sarebbe andato a sbattere violentemente contro il guardrail divisorio della biforcazione tra la 36 e l’uscita Giussano/Arosio. Sul posto due ambulanze del 118 e la polizia stradale. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Desio con un trauma facciale ma non sarebbe in pericolo di vita.