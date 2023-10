Statale 36, scontro tra auto sulla rampa per Trivio Fuentes: ferito un uomo

Incidente lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 10.30 di domenica 22 ottobre si è verificato un sinistro lungo la rampa che permette d'immettersi, in direzione nord, sulla frequentata arteria viabilistica all'altezza del Trivio di Fuentes (Gera Lario), al confine tra le province di Lecco, Como e Sondrio. Il tamponamento, fortunatamente non grave, ha causato il ferimento di una persona di 72 anni: allertati da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, i sanitari della Croce Rossa di Colico l'hanno stabilizzato e trasportato presso l'ospedale di Gravedona per il ricovero avvenuto in codice verde.

Per l'esecuzione dei rilievi sono stati inviati gli agenti della Polstrada.