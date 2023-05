Sorico, scontro tra auto sulla statale: in ospedale un uomo di 94 anni e una donna di 90

Incidente oggi 1° maggio a Sorico sulla Statale 36 nell'Alto Lago, sulla bretella che va verso Chiavenna. Erano le 12.33 quando sono stati chiamati i soccorsi per uno scontro tra due auto. Quattro le persone ferite: un uomo di 64 e uno di 94 anni e una donna di 60 e una di 90 anni. Sul posto la Croce Rossa di Colico, un'ambulanza da Bellano e l'auto medica da Colico. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica del sinistro. I quattro feriti sono stati portati all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Nessuno, nonostante il forte impatto tra le vetture, sarebbe in pericolo di vita ma si attendono riscontri ufficiali.