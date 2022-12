Si schianta fuori strada: un ferito a Cantù

Incidente a Cantù poco prima delle ore 21.30 del 20 dicembre 2022. Un'auto Ford Ka con a bordo tre persone è uscita di strada e si è schiantata contro un muro di terrapieno. Lo schianto è avvenuto lungo la SP34. Una delle persone a bordo è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal sinistro e per valutare i danni ed eventuali pericoli dovuti al danno provocato dall'impatto contro il muretto.