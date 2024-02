Scuolabus fuori strada a Gravedona ed Uniti: a bordo nessun passeggero

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Gravedona per soccorrere l'autista di uno scuolabus uscito di strada. Il conducente non riportato ferite e al momento dell'uscita di strada il mezzo non trasportava passeggeri. Lo scuolabus stava percorrendo la SP4 quando sul confine con Peglio ha incrociato un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo di strada quando ha cercato di fare spazio al passaggio dell'altro veicolo.