Lomazzo, tre auto coinvolte in un incidente: un ferito

Incidente a Lomazzo in via Cavour poco dopo le ore 11 del 23 dicembre 2022. Tre auto sono rimaste coinvolte in un scontro la cui dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale. Tre persone sono state soccorso: si tratta di un ragazzo di 15 anni, , un uomo di 51 e una donna di 45 anni. Uno di loro - dalle prime informazioni sembra che si tratta del ragazzo - è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. A seguito dell'incidente una delle vetture, infatti, si è schiantata contro un muro. La strada è stata bloccata a causa delle operazioni dei mezzi di soccorso tra i quali quelli dei vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza la carreggiata.