Scontro tra auto: codice rosso e quattro ambulanze a Canzo. Tra i feriti una bimba di 6 anni

Grave incidente stradale a Canzo in via Grigna oggi pomeriggio 8 gennaio intorno alle 19. Secondo le prime informazioni del 118 lo scontro tra due auto avrebbe causato almeno quattro feriti, tra cui una bimba di 6 anni, due donne di 33 e 34 anni e un uomo di 37. I soccorsi si stanno ancora svolgendo e sul posto sono state inviate 4 ambulanze e i vigili del fuoco, oltre all'auto medica. In aggiornamento.