Scontro tra moto e bici a Villa Guardia: due feriti gravi

Grave incidente a Villa Guardia poco dopo le ore 17.30 in via per Casarico. Una moto e una bici si sono scontrate. Il motociclista, un 23enne di Como, è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in grave condizioni ma ancora cosciente. Il ciclista, un 55enne di Lurate Caccivio, è stato invece soccorso dall'elicottero del 118 e trasportato all'ospedale Circolo di Varese. Era incosciente e con gravi traumi facciali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lurate Caccivio per i rilievi del caso.