Scontro tra furgone e auto sulla provinciale a Lasnigo: 4 feriti

Incidente ieri sera 22 settembre sulla provinciale Sp41 a Lasnigo. Erano circa le 23.50 quando un furgone e un'auto si sono scontrati. Ancora non sono chiare le dinamiche del sinistro dove sono rimaste ferite quattro persone: due uomini di 30 anni, uno di 31 e una ragazza di 20. Nessuno sembrerebbe in pericolo di vita e sono stati trasportati all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, i carabinieri e i soccorsi del 118 intervenuti con tre ambulanze.